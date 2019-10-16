Мехико, , 06:36 — REGNUM Неизвестные вооруженные люди напали на армейский патруль в мексиканском штате Герреро, заявил министр обороны штата Роберто Альварес на своей странице в Facebook.

«В результате погиб один военнослужащий и 14 вооруженных гражданских лиц», — заявил он.

Отмечается, что на месте происшествия уже работает следственная группа во главе с генпрокурором Мексики Хорхе Баррилой.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября вооруженные злоумышленники напали на группу полицейских в штате Мичоакан в Мексике. В результате нападения погибли 14 сотрудников полиции, трое получили тяжелые ранения, еще шестеро полицейских числятся пропавшими без вести.

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