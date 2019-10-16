Токио, , 06:22 — REGNUM Число погибших в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис в Японии, достигло 74 человек, передает телеканал NHK.

По данным телеканала, в результате стихии погибли 74 человека, 11 числятся пропавшими без вести, еще 220 получили травмы различной степени тяжести. Больше всего от тайфуна пострадали префектуры Фукусими и Мияги.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате тайфуна в Японии по состоянию на 15 октября составляло 67 человек. Отмечалось, что наибольшее число жертв приходится на японскую префектуру Фукусима.

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