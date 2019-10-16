Екатеринбург, , 05:40 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Авария произошла на перекрёстке улиц Московская и Николая Островского.

Как сообщает информационный портал Е1, дорожно-транспортное происшествие произошло поздним вечером 15 октября. В 22:00 по местному времени столкнулись автомобили Ford Mondeo и Opel, после чего Opel вылетел на тротуар.

Отметим, что в результате аварии на дороге образовались пробки.

По данным издания, на месте происшествия работали несколько бригад скорой помощи. В результате ДТП пострадали три человека: 50-летняя водитель Ford Mondeo, 22-летний водитель Opel и его 51-летняя мать, которая находилась на пассажирском сиденье.