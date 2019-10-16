Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:14 — REGNUM В Свердловской области у 94-летней жительницы Нижнего Тагила злоумышленницы мошенническим способом похитили более 400 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межмуниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. Под подозрение попали две женщины.

По версии органов дознания, 14 октября в Нижнем Тагиле, на улице Пархоменко злоумышленницы вошли в доверие к 94-летней пенсионерке, сообщив, что якобы пожилой женщине положена социальная выплата в размере одной тысячи рублей. Под предлогом выплаты они проникли в её дом и попросили представить им все деньги, чтобы переписать номера купюр. Женщины пояснили, что якобы вскоре деньги придётся обменивать. После этого злоумышленницы скрылись.

Вскоре пенсионерка решила проверить свои деньги снова, и они показались ей подозрительными. Она обратилась к соседке, которая подтвердила опасения: купюры оказались билетами «банка приколов» (всего 237 таких листов).