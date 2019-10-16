Сакраменто, США, , 05:06 — REGNUM Пожаром охвачены три резервуара на нефтебазе в круге Контра-Коста американского штата Калифорния, сообщает пожарная служба округа на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что пожар произошел на нефтебазе NuStar. Пожарные службы обратились к жителям с рекомендациями не выходить на улицу, закрыть окна и двери, а также заклеить щели в окнах и дверях, чтобы избежать попадание продуктов горения в жилище. Подробностей произошедшего не приводится, также не сообщается и причина возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября произошел пожар на животноводческой ферме в Смоленской области. В результате пожара погиб весь крупный рогатый скот, которых находился внутри загоревшегося здания.

Читайте ранее в этом сюжете: Животноводческая ферма горит в Смоленской области