Чанчунь, Китай, , 05:06 — REGNUM Пять человек погибли и еще четыре получили ранения после обрушения банковского здания в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Здание отделения Baicheng Rural Commercial Bank, которое находилось в состоянии реставрации, на момент обрушения, которое произошло в 6:00 по местному времени 14 октября, не предоставляло услуг, поэтому среди пострадавших оказались только рабочие.

Пять человек погибли по данным на 15:00 по местному времени 15 октября. Еще четыре получили ранения и были госпитализированы в стабильном состоянии. Причины трагедии в настоящее время выясняются.

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