Наньнин, Китай, , 05:02 — REGNUM Количество получивших ранения в результате взрыва на химической фабрике в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая увеличилось до шести человек, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Число погибших осталось на прежнем уровне — четыре человека стали жертвами трагедии. Взрыв произошел в 11:20 по местному времени на химической фабрике в уезде Лучуань города Юйлинь, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще четыре отделались слабыми ранениями.

Предварительное расследование показало, что реакционный чан на фабрике, используемый для синтеза формальдегида и фенола, не выдержал и взорвался. Точные причины взрыва выясняются, как и масштаб нанесенного урона.

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