Таллахасси, США, , 04:39 — REGNUM Житель американского штата Флорида устроил погром на складе сантехнических товаров, передает телеканал NBC.

Сообщается, что сотрудник предприятия, занимающегося сантехническими работами, зашел на склад и увидел там мужчину, размахивавшего молотком в помещении. Выяснилось, что 24-летний Джозеф Бинек проник на предприятие, в котором он раньше работал, при помощи автопогрузчика. Молотом он разбил окна и часть сантехнической продукции. Затем Бинек разделся и пошел принимать душ.

Прибывший на место наряд полиции арестовал злоумышленника. Ему предъявлены обвинения в ограблении и сопротивлении аресту. Позднее Бинек был отпущен под залог в $26,5 тыс долларов.