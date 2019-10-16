Екатеринбург, , 04:27 — REGNUM Видео допроса одного из подозреваемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга опубликовано Следственным комитетом РФ.

«Когда подъехали, сразу же, я сразу же открыл колодец, через Мишу перетащил девушку и сбросил в колодец», — сообщил один из подозреваемых.

На допросе один из подозреваемых заявил, что убийство хозяйки автомобиля планировалось заранее.

Напомним, жительница Екатеринбурга была убита 10 октября. В убийстве подозреваются три человека, одному из которых она собиралась продать свой автомобиль Audi.

Тело погибшей было найдено в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Группе лиц грозит пожизненное заключение.

Читайте ранее в этом сюжете: 27-летнюю свердловчанку мог убить пропавший таксист из Челябинска