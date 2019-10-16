Чистополь, Татария, , 03:48 — REGNUM Прокурорская проверка, проведённая в одном из районов Татарии, выявила многочисленные нарушения почти на двух десятках гидротехнических сооружений. Исполкомы сельских поселений Чистопольского района получили представления надзорного ведомства, а их исполнение взято на контроль. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Плановая проверка соблюдения норм промышленной безопасности гидросооружений прошла в Чистопольском районе. Были обследованы 18 объектов и на всех обнаружены те или иные нарушения.

В ведомстве уточнили, что нет декларации безопасности объектов с полными сведениями о них и их техническом состоянии, отсутствуют договоры обязательного страхования гражданской ответственности. Также нет назначенных ответственных лиц, которые бы курировали вопрос безопасности. У объектов не выполнены работы по определению класса опасности.

Все исполкомы поселений, где есть объекты с нарушениями, получили прокурорские представления. Помимо этого, должностные лица, в чьи полномочия входит контроль за объектами, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.