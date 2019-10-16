Варшава, , 00:02 — REGNUM Гражданин России столкнулся с двумя лосями, вышедшими на автотрассу в Польше, недалеко от границы с Калининградской областью. Об этом 15 октября сообщает издание Dziennik Elbląski.

По предварительной информации, авария произошла около 03:00 по местному времени возле города Бранево на трассе S-22. Водитель легкового автомобиля BMW столкнулся с двумя лосями, неожиданно вышедшими на дорогу.

Сообщается, что удар был такой силы, что одно из животных снесло крышу автомобиля и оказалось в салоне. Второе животное от удара отлетело на обочину.

В результате аварии оба животных погибли. Водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу города Эльблонга. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении легкового автомобиля с верблюдом в Саратовской области. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. О судьбе верблюда не сообщается.

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