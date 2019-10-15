Амстердам, , 23:33 — REGNUM Мужчина с шестью детьми был обнаружен полицией в подвале фермерского дома в Нидерландах, где он проживал, как минимум, в течение последних девяти лет. Об этом 15 октября сообщает портал NL Times.

Семью удалось обнаружить после того, как старший из детей мужчины, 25-летний молодой человек, сбежал из дома и зашёл в бар в провинции Нидерландов. Как рассказал полиции бармен, молодой человек выглядел сильно растерянным и у него были длинные грязные волосы борода, одет он был в ветхую одежду.

Молодой человек рассказал, что он не был на улице уже девять лет. Также он заявил, что у него есть брат и сёстры, которые живут взаперти на ферме, а он хочет положить конец их заточению.

Приехавшая в бар по вызову хозяина заведения полиция забрала парня и поехала с ним на ферму. В доме был сделан обыск, в ходе которого полицейские обнаружили за шкафом дверь, а за ней лестницу, ведущую в подвал. В подвале были обнаружены пятеро детей в возрасте от 16 до 25 лет и их отца, который был задержан за отказ сотрудничать с полицией.

Выяснилось, что семья уже девять лет не контактировала с внешним миром. Дети думали, что они были единственными людьми на Земле. Где находится мать детей, пока неизвестно. Соседи рассказали в полиции, что не знают никого из семьи, ферма находилась в стороне от главной дороги и была практически не видна из-за деревьев. Семья жила за счёт огорода и молока от коз. Расследование по этому делу продолжается.

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