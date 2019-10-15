Новочеркасск, Ростовская область, , 22:49 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в коррупции задержан глава администрации Новочеркасска. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на собственные источники.

По некоторой информации, сити-менеджер Игорь Зюзин получил крупную взятку. В некоторых масс-медиа фигурирует сумма 2,6 млн рублей.

Официального подтверждения или опровержения появившихся данных пока не поступало.

Зюзин возглавил администрацию Новочеркасска в декабре 2017 года. С 2013 по 2017 год он руководил администрацией города Зверево.