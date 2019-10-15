Сингапур, , 22:50 — REGNUM Туристка из Новой Зеландии была приговорена к тюремному заключению в Сингапуре после дебоша и сопротивления полиции. Об этом 15 октября сообщает сообщает Yahoo News Singapore.

Инцидент произошёл летом текущего года. 27-летняя гражданка Новой Зеландии приехала в Сингапур в гости к своей 24-летней сестре. Из квартиры сестры туристка и её родственница с бойфрендом отправились на ужин, где употребляли алкогольные напитки.

После возвращения домой туристка поссорилась со своей сестрой и та вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские решили арестовать новозеландку, но та начала дебоширить и выкрикивать оскорбления в адрес своей семьи. Затем в автомобиле полиции задержанная впала в истерику и сильно укусила офицера полиции, пытавшегося вывести её из машины. Затем уже в камере предварительного заключения женщина ударила ещё одного офицера полиции в ухо.

Пострадавшая от укуса сотрудница была вынуждена обратиться в больницу и сделать прививки от столбняка и гепатита.

Новозеландку приговорили к 26 неделям тюремного заключения. По законам Сингапура максимальное наказание за нападение на госслужащих достигает семи лет тюремного заключения. Мужчин моложе 50 лет могут приговорить к ударам палками.

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