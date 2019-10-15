Москва, , 22:45 — REGNUM Уголовное дело возбуждено правоохранителями в городе Москве по факту избиения педагогом учеников коррекционной школы. Об этом 15 октября сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С заявлением в отделение полиции по поводу ненадлежащего исполнения педагогом своих обязанностей по обучению ученика обратилась мать одного из школьников. Как сообщила женщина, в отношении её 11-летнего сына были совершены противоправные действия со стороны педагога.

Кроме того, в сети интернет была опубликована видеозапись, на которой видно, как педагог, недовольная успехами детей, бьёт их и толкает. По подозрению в противоправных действиях была задержана 41-летняя жительница Москвы.

Как пояснила Волк, в отношении задержанной отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, сообщается, что руководством коррекционной школы после публикации видео в сети было проведено служебное расследование. По результатам расследования педагог была уволена.

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