Йошкар-Ола, , 22:11 — REGNUM Задержан 45-летний директор МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» Йошкар-Олы по подозрению в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, директор парка заключил невыгодные для учреждения контракты по завышенной цене, в связи с чем ущерб организации составил 5 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Согласно данным официального портала парка, директором организации является Андрей Шестаков. Последние документы, опубликованные на сайте парка, в частности, планы финансово-хозяйственной деятельности и муниципальное задание, датируются 2017 годом.

ИА REGNUM напоминает, парк основан на базе питомника, созданного в 1927 году. Северная часть была занята кладбищем, которое было закрыто решением Йошкар-Олинского горисполкома 28 ноября 1926 года. В октябре 1940 года питомник был передан Горкомхозу для организации городского Парка культуры и отдыха. В 1948 году парк выделен как самостоятельное юридическое лицо. Площадь территории парка составляет около 6,5 га. В нем имеются такие ценные и редкие породы деревьев, как кедр сибирский, пробковое дерево, маньчжурский орех, черемуха Маака, груша уссурийская, лиственница и другие — всего около 50 древесно-кустарниковых пород. Также здесь находятся аттракционы.