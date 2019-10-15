Ростов-на-Дону, , 21:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону посетителей торгового центра эвакуировали из-за короткого замыкания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 15 октября.

В ведомстве уточнили, что сообщение о запахе гари поступило в экстренные службы в 21:25 (время московское). Посетители и работники торгово-развлекательного центра «Рио» на проспекте Нагибина были эвакуированы. Всего на улице оказались 300 человек.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на третьем этаже здания произошло короткое замыкание без последующего горения.