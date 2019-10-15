Копенгаген, , 22:50 — REGNUM Полицейский округ Восточной Ютландии в Дании принял дополнительные меры для борьбы с поджогами автомобилей. Дело в том, что с 1-го июня по 30-ое сентября 2019 года полицией было зафиксировано 56 случаев поджога, что на порядок больше, чем в прошлом году.

В правоохранительных органах округа также заявили, что в темное время суток им оказывается поддержка с воздуха с тем, чтобы предотвращать подобные преступления. Инспектор полиции Бриан Ольсен добавил, что задачи по ночному наблюдению выполняют боевые самолеты военно-воздушных сил Дании. «Мы усилили наземные патрули ввиду участившихся случаев поджога машин. Также, нам поддержку оказывает боевая авиация», — отметил инспектор. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В связи с этими событиями в Восточной Ютландии уже были задержаны двое мужчин, которые в настоящее время находятся под стражей, поскольку им предъявлено обвинение в умышленном поджоге.