Москва, , 22:08 — REGNUM Два человека пострадали при столкновении четырёх автомобилей в центре Москвы. Об этом 15 октября сообщает источник в экстренных службах.

Авария произошла вечером на улице Новослободской. Столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека.

Информация о состоянии пострадавших, а также подробности произошедшего уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на северо-востоке Москвы, в результате которого получил травмы ребёнок 2006 года рождения.

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