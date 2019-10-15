Аддис-Абеба, , 21:44 — REGNUM По меньшей мере 22 человека погибли в результате оползня на юге Эфиопии, передаёт Agence France-Press.

Как сообщается, трагический инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 13 октября. Спасательная операция на месте продолжается до сих пор. Пока спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 17 человек, в том числе шестерых детей.

По заявлению местных властей, сходу оползня предшествовали ливневые дожди. Отмечается, что подобные явления — не редкой в южной части страны, тем не менее последний оползень стал один из крупнейших.