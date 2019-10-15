Хелена, США, , 21:39 — REGNUM Самодельное взрывное устройство сработало на территории начальной школы в американском штате Монтана. Об этом 15 октября сказано на странице в Facebook полиции округа Льюис и Кларк.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство было обнаружено утром 15 октября на площадке для игр начальной школы Росситер в городе Хелена. Сразу же после обнаружения устройство сдетонировало.

В результате взрыва никто не пострадал. Сообщается, что была проведена полная эвакуация всех находившихся в школе.

В настоящее время школа полностью закрыта, граждан просят по возможности избегать этот район города. Сотрудники полиции проводят обследование помещений школы, чтобы убедиться в отсутствии других взрывных устройств. На место происшествия прибыли сотрудники Федерального бюро расследований и патрульно-постовой службы штата Монтана.

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