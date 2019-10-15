Челябинск, , 21:10 — REGNUM Один из подозреваемый в убийстве 27-летней Ксении К. месяц назад пропал из своего дома в Челябинске, и родственники его разыскивали. Об этом пишут местные СМИ.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание 74.ru сообщает, что этот гражданин последний раз был дома 9 сентября. С тех пор его не видели. Потеряли гражданина и родственники, и транспортная компания, с которой он работал.

Опознали его лишь по фотографиям со следственных действий по делу об убийстве Ксении К. Его сестра призналась журналистам, что расплакалась, когда увидела его живым.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения пропала 10 октября. Через некоторое время её автомобиль нашли в Челябинске у перекупщиков, а потом, 15 октября, в коллекторе на окраине Екатеринбурга нашли тело девушки.

У убитой остались мать и дочь. За её убийство пойманы двое мужчин и женщина.

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