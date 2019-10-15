Киров, , 20:16 — REGNUM В Уржумском районе Кировской области многодетной семье муниципальные власти предоставили земельный участок с линиями водопровода, что исключало возможность строительства дома. После вмешательства прокуратуры был предоставлен пригодный для возведения жилья, сообщает региональная прокуратура. Ранее схожая ситуация сложилась в чувашском Ядрине, где несколько многодетных семей получили участки со строениями и сооружениями.

В надзорное ведомство обратилась жительница района, которой был предоставлен земельный участок как многодетной матери — женщина воспитывает четверых детей. В ходе разбирательств установлено, что в августе 2017 года администрацией Уржумского городского поселения заявительнице был предоставлен бесплатно участок под строительство индивидуального жилого дома.

«В нарушение закона должностные лица администрации, достоверно зная о расположении на участке объектов водоснабжения, предоставили заявительнице участок с расположенными на нём линиями водопровода, что исключает фактическое строительство жилья в силу обременения», — говорят в прокуратуре, отмечая, что жалобы жительницы района в администрацию остались «без должной реакции».

По данному факту внесено представление. В ведомстве отмечают, что органы муниципалитета устранили нарушения, предоставив многодетной матери земельный участок, пригодный для строительства дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандал с предоставлением многодетным семьям непригодных для использования участков разразился в городе Ядрине в Чувашии. К разбирательствам подключилась прокуратура, установив, что некоторым многодетным семьям были предоставлены «неблагоустроенные земельные участки, на отдельных участках имелись бесхозные ветхие строения и сооружения», в связи с чем в адрес главы администрации Ядрина было внесено представление. Были инициированы кадастровые работы по формированию дополнительно 20 участков для предоставления семьям, которые ранее отказались от получения «захламлённых участков».

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