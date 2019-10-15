Екатеринбург, , 20:12 — REGNUM По делу об убийстве 27-летней свердловчанки задержаны двое мужчин и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сайте структуры опубликованы фотографии подозреваемых. Также там размещены фотографии коллектора, в котором нашли тело Ксении, и машины, из-за которой убили девушку.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения пропала вечером 10 октября. Она одна поехала показывать потенциальным покупателям свой автомобиль.

Машину нашли в Челябинске у перекупщиков, а 15 октября в канализационном коллекторе обнаружили тело пропавшей. Подозреваемые в убийстве пойманы. У Ксении осталась девятилетняя дочь.

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