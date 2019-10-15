Нея, Костромская область, , 20:06 — REGNUM Скандальная история произошла в одной из сельских школ в Нейском районе Костромской области. 14-летняя школьница подала заявление в полицию. Она утверждает, что ее неоднократно насиловал 58-летний педагог, — сообщает Kostroma.Today

Директор школы, в которой учится участница скандала, сообщил СМИ, что ничего не знал.

«Для нас это шок, очень неожиданная ситуация. Весь педагогический коллектив в недоумении, никто не мог такого предположить. Ко мне, как директору, или к кому-либо из учителей за помощью девочка никогда не обращалась», — заявил Александр Кожанов.Возбуждено уголовное дело, учитель задержан, ему предъявлено обвинение. Суд решил заключить педагога под стражу.

Редкий для области скандал уже оброс десятком слухов и предположений.