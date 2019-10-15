Москва, , 20:04 — REGNUM В Москве по делу о массовых беспорядках 27 июля задержан ещё один подозреваемый — Александр Мыльников. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс0служба Следственного комитета России.

В СК рассказали, что довольно много времени у следствия ушло на установление местонахождения фигуранта. Ему были предъявлены обвинения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, Мыльников, а также Егор Лесных и Максим Мартинцов 27 июля на улице Рождествена в Москве повалили на землю сотрудника Росгвардии и «нанесли ему удары ногами».

Лесных и Мартынцев были задержаны накануне.

В СК подчеркивают, что противоправные действия подозреваемых подтверждаются свидетелями, а также видеозаписями с места событий.