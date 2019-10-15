Тюмень, 15 октября 2019, 19:57 — REGNUM В Тюмени жители дома №20 А по улице Бабарынка просят городские власти обратить внимание на аварийное состояние их многоквартирного дома. Здание можно сказать трещит по швам — трещины на стенах, наблюдается обрушение частей фасада здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Эксперты ОНФ зафиксировали в здании жилого дома разорванные арматурные стержни в потолочных плитах. В двух квартирах дома №20 А по улице Бабарынка провалились полы, в подвале стоит сырость. По словам жильцов, управляющая компания на их жалобы отвечает отписками. Мало того, приписывает себе в заслуги неисполненные ремонты — замену стояков, чистку подвала, ремонт электропроводки.
Отмечается, что эксперты ОНФ приезжали в этот дом год назад. Комиссия департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени рекомендовала тогда сделать в здесь косметический ремонт, заменить инженерные сети. Но «власти как посетили, так и забыли», считают жители многоквартирника. За год в доме появились лишь ржавые металлические подпорки под потолочными плитами перекрытия, где порвались арматурные стержни.
Общественники направили в администрацию Тюмени обращение с просьбой провести срочную экспертизу состояния здания дома №20 А по улице Бабарынка и принять меры в отношении управляющей компании.