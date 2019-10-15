Тюмень, , 19:57 — REGNUM В Тюмени жители дома №20 А по улице Бабарынка просят городские власти обратить внимание на аварийное состояние их многоквартирного дома. Здание можно сказать трещит по швам — трещины на стенах, наблюдается обрушение частей фасада здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

За год появились лишь ржавые подпорки Пресс-служба ОНФ по Тюменской области

Эксперты ОНФ зафиксировали в здании жилого дома разорванные арматурные стержни в потолочных плитах. В двух квартирах дома №20 А по улице Бабарынка провалились полы, в подвале стоит сырость. По словам жильцов, управляющая компания на их жалобы отвечает отписками. Мало того, приписывает себе в заслуги неисполненные ремонты — замену стояков, чистку подвала, ремонт электропроводки.

«Непонятно, за что мы платим в графе «управление жилым фондом», — возмущаются жители дома.

Отмечается, что эксперты ОНФ приезжали в этот дом год назад. Комиссия департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени рекомендовала тогда сделать в здесь косметический ремонт, заменить инженерные сети. Но «власти как посетили, так и забыли», считают жители многоквартирника. За год в доме появились лишь ржавые металлические подпорки под потолочными плитами перекрытия, где порвались арматурные стержни.

«Данный дом на сегодня не значится в списке аварийных. А капитальный ремонт назначен аж на 2027 год. Это не решит проблемы, которые остро стоят уже сегодня», — считает член регионального штаба ОНФ Сергей Соловьёв.

Общественники направили в администрацию Тюмени обращение с просьбой провести срочную экспертизу состояния здания дома №20 А по улице Бабарынка и принять меры в отношении управляющей компании.