Душанбе, , 19:47 — REGNUM В Таджикистане разгорелся скандал из-за появившегося в Сети видео, на котором сотрудник правоохранительных органов избил посетителя интернет-клуба.

На записи с камеры наблюдения видно, что, войдя в компьютерный зал, один из милиционеров осмотрел присутствующих и направился к одному из них. Буквально через несколько секунд он сильно ударил молодого человека по голове.

В подписи к видео указано, что вошедший мужчина — якобы заместитель начальника ОМВД Фархорского района Манучехр Раджабзода.

В пресс-центре министерства внутренних дел страны сообщили о том, что ведомство уже в курсе произошедшего, и в настоящее время специалисты изучают видеозапись.

«Когда выясним что-нибудь, мы обязательно сообщим», — пообещал начальник пресс-центра МВД Умарджон Эмомали.

Напомним, что в Таджикистане действует закон об ответственности родителей за воспитание детей, который предусматривает наказание за нахождение «детей, моложе 20 лет» в ночное врем в интернет-клубах и центрах компьютерных игр. За нарушение этого положения родителям грозит штраф в 120 сомони (797 рублей).