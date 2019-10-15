Торонто, Канада, , 20:06 — REGNUM Подросток, устроивший крупное ДТП задержан сотрудниками полиции в канадском городе Торонто. Об этом 15 октября сообщает телеканал CTV.

ДТП произошло рано утром 15 октября в северной части города. Внедорожник, в котором находились два подростка 13-ти лет, один из которых был за рулём автомобиля, врезался в бензовоз, а затем в рейсовый автобус без пассажиров.

В результате ДТП серьёзные травмы получил один из подростков, который находился во внедорожнике в качестве пассажира. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое. Несовершеннолетний водитель внедорожника задержан полицией.

Больше в ДТП никто не пострадал. По данным полиции, хозяином внедорожника является родственник одного из подростков. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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