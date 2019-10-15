Ашхабад, , 19:46 — REGNUM В Дашогузской области Туркмении возникла эпидемия гепатита А, болеют преимущественно дети. Вспышка заболевания также зафиксирована еще в двух туркменских регионах — в Лебапской и Ахалской областях, передает «Азатлык».

Врачи обращают внимание на нетипичное для гепатита течение болезни — начинается всё с высокой температуры, кашля и насморка. И только после этого желтеет кожный покров и проявляются другие основные признаки заболевания.

По их словам, у некоторых детей уровень билирубина поднимается до 120 единиц при норме в 4,7 — 17 единиц. Несколько пациентов уже умерло из-за тяжелого течения болезни и отсутствия в больницах необходимых для лечения препаратов.

Издание отмечает, что государственные СМИ о вспышке гепатита не сообщают, а медикам запретили говорить об эпидемии.