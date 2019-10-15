Екатеринбург, , 19:41 — REGNUM В Челябинской области удалось задержать подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении К. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Первого подозреваемого схватили в Копейске вечером 14 октября. На момент задержания человек передвигался в такси. Двух других подозреваемых задержали ночью 15 октября в Челябинске на съёмной квартире.

Пойманные — двое цыган и житель Таджикистана. Сейчас они дают признательные показания.

Всех троих доставили под конвоем полиции в Следственный комитет для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время они дают признательные показания. Предварительный мотив преступления — корысть с целью завладения транспортным средством

«Предварительный мотив преступления — корысть с целью завладения транспортным средством», — сказал Горелых.

Напомним, Ксения К. исчезла 10 октября после продажи своего автомобиля. Несколько дней её разыскивали волонтёры и полиция. 15 октября тело убитой было найдено на одной из окраин Екатеринбурга в микрорайоне Уралмаш.

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