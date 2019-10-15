Псков, , 19:33 — REGNUM В Псковском областном совете профессиональных союзов (облсовпроф) сегодня, 15 октября, вновь проходят обыски в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом завляется на сайте профсоюза.

В рамках обысков оперативные работники следственных органов изымают документацию с 2010 года: протоколы, видеозаписи заседаний коллегиальных органов, сведения по всем командировкам председателя облсовпрофа, депутата Псковского областного собрания Ульяны Михайловой, другую управленческую и бухгалтерскую документацию.

«Деятельность Псковского облсовпрофа практически парализована. Сотрудники занимаются копированием документов, которые передают следственным органам», — сообщили в Псковском облсовпрофе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове расследуется уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение и растрата»), возбуждённое в отношении регионального депутата, председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой. Она подозревается в том, что в 2018—2019 годах во время частных визитов в Санкт-Петербург четырежды останавливалась для проживания в отеле, оформляя свое пребывание за счёт средств профсоюзной организации как рабочие поездки — речь идёт о сумме примерно в 200 тыс. рублей. В рамках расследования уголовного дела 26 сентября были проведены обыски по местам жительства руководства профсоюзной организации. Ещё одно уголовное дело — о незаконной предпринимательской деятельности — в отношении Псковского облсовпрофа было возбуждено в июле 2019 года. Все уголовные дела Михайлова считает политическими, направленными на уничтожение её как политика и на отъём имущества Псковского областного совета профессиональных союзов.

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