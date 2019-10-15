Париж, , 19:29 — REGNUM В Франции задержан бывший заместитель главы центра связи ФСИН Павел Щетинин задержан во Франции. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, в ближайшее время во Францию направят документы для экстрадиции россиянина.

Бывший заместитель руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России Павел Щетинин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, задержан во Франции по запросу Генпрокуратуры России, сообщает ТАСС.

В надзорном ведомстве отметили, что в ближайшее время направят во Францию документы для экстрадиции Павла Щетинина в Россию. Вместе с Павлом Щетининым по данному делу проходят экс-глава Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН Игорь Шайков и его заместитель Андрей Краснюков.

Их также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Игорь Шайков и его заместитель Андрей Краснюков были задержаны в прошлом году, и находятся под арестом. Павлу Щетинину тогда удалось скрыться.

По версии следствия, в 2015 году госслужащие вступили в сговор и обеспечили победу в аукционе на закупку компьютеров со спецзащитой для ФСИН ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Был заключен контракт на поставку 1,5 тысячи единиц техники общей стоимостью более 160 млн рублей.

Компьютеры предназначались для обработки секретных данных в системе ФСИН. Однако следствие посчитало, что уровень защиты информации не соответствует заявленному, и стоимость оборудования была завышена. Таким образом, государству был нанесен ущерб.

За решеткой уже почти год находится и еще один фигурант этой истории — обвиняемый в мошенничестве глава новосибирского филиала НТЦ «Атлас» Игорь Раскинд.

По информации «Тайга.Инфо», ранее НТЦ «Атлас» получил почти 1,5 тысячи господрядов на общую сумму свыше 6 млрд рублей. Компания сопровождает программно-аппаратные комплексы криптографической защиты информации, входящие в состав защищенной сети новосибирского правительства.

Для начала процедуры экстрадиции документы, представленные российской Генпрокуратурой, по дипломатическим каналам передадут в МИД Франции, который затем передаст их Минюсту страны. Министерство примет решение о целесообразности выдачи россиянина.