Ставрополь, , 19:45 — REGNUM Девушка, совершившая акт вандализма на Аллее героев разыскивается полицией в Ставропольском крае. Об этом 15 октября сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл ночью 14 октября в селе Красногвардейское. Девушка подошла к стенду с фотографиями ветеранов на Аллее героев и острым предметов изуродовала изображения, «выцарапав» им глаза.

Всё произошедшее попало в объектив камеры наружного наблюдения. Запись акта вандализма попала в сеть интернет, местные жители очень возмущены поступком девушки и требуют наказать её по всей строгости закона.

По данному факту проводится проверка, изучается видеозапись с места происшествия, устанавливается личность злоумышленницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, которое было заведено в Красноярске после осквернения памятника героям Великой Отечественной войны. Вандалам грозит наказание в виде штрафа, либо обязательных работ, либо исправительных работ, или арест до трёх месяцев.

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