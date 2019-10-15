Орел, , 19:42 — REGNUM Возгорание ликвидировано пожарными в здании Успенского (Михаило-Архангельского) собора в городе Орле. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Информация о возгорании поступила в ведомств в 13:08 мск. На момент прибытия пожарных на место происшествия горели строительные леса и мусор вокруг купола собора.

Площадь возгорания составила десять кв. метров, угроза распространения пламени на соседние здания отсутствовала. В ликвидации пожара приняли участие 20 человек.

Пострадавших в результате пожара нет, угроза обрушения отсутствует. Причина возгорания устанавливается.

Успенский (Михаило-Архангельский) собор был построен в 1817 году. Наиболее ценной и почитаемой иконой в соборе является Страстная икона Божьей Матери, заключённая в серебряную позолоченную ризу. В настоящее время в соборе проходят реставрационные работы купола.

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