Аддис-Абеба, , 22:51 — REGNUM Истребитель ВВС Эфиопии Су-27 разбился сразу же после взлета с базы ВВС Дебрезеит, главной базы ВВС Эфиопии, расположенной в 50 км к юго-востоку от Аддис-Абебы, в результате чего погибли два управлявших им пилота. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Ethiopia Reporter.

Инструктор и пилот-стажер совершали тренировочный полет на истребителе Су-27, закупленном в России во время двухлетней пограничной войны с Эритреей в 1998—2000 годах. Опытная пилот-инструктор ВВС Эфиопии майор Себри Тофик, 37 лет, погибла в авиакатастрофе вместе с пилотом-стажером. Источники сообщили, что двигатель истребителя загорелся во время взлета и самолет разбился возле шоссе Аддис-Абеба-Адама. Сообщается также, что пилоты катапультировались из истребителя, однако парашюты не открылись из-за малой высоты.

ВВС эфиопской армии начали расследование происшествия. Ранее, в августе 2018 года в результате аналогичного крушения военно-транспортного самолета возле базы ВВС Дебрезеит погибли 19 человек личного состава вооруженных сил Эфиопии.