Форталеза, , 18:45 — REGNUM Один человек погиб в результате обрушения семиэтажного жилого дома в бразильском городе Форталеза, сообщает 15 октября интернет-портал Globo.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что в ходе поисково-спасательной операции из-под обломков были спасены два человека.

Экстренные службы считают, что под завалами могут находиться до 15 человек. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Предварительной причиной обрушения здания может быть отсутствие капитального ремонта, в котором нуждалось здание.

Как сообщало ИА REGNUM, рухнувшее жилое здание находилось на территории квартала Дионисиу-Торреш, который считается в городе фешенебельным.

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