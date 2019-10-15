Луганск, , 19:41 — REGNUM Режим перемирия был нарушен украинскими войсками на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) два раза с начала суток. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным Народной милиции, обстрел территории ЛНР вёлся украинскими военнослужащими из миномётов калибром 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Как поясняется в сообщении пресс-службы, украинские войска вели обстрел населённых пунктов ЛНР, пытаясь спровоцировать военнослужащих Республики на ответные действия.

Киевские боевики обстреляли населённые пункты Калиновка и Желобок. Жертв и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ЛНР нет, информации о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

В Народной милиции ЛНР обратились к международным наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с призывом вмешаться в ситуацию и оказать воздействие на украинских военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле войсками Киева посёлка Логвиново в ЛНР. Кроме того, было зафиксировано размещение БМП во дворе населённого пункта Катериновка, ещё две единицы БМП войска Киева разместили возле населённого пункта Золотое-4.

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