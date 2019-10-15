Архангельск, , 18:26 — REGNUM 35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фотография привязанного к столбу мужчине появилась накануне в сети, очевидцы сообщили, что над мужчиной хотели устроить самосуд, потому что подозревали его в нападениях на женщин.

Как пояснили ИА REGNUM в региональном управлении МВД, в полицию поступило сообщение о том, трое неизвестных проникли в одну из квартир и, угрожая физической расправой, увели в неизвестном направлении проживающего там 35-летнего мужчину. Потерпевший был обнаружен полицейскими на улице Мира, где уже вовсю происходил самосуд.

У мужчины зафиксированы следы побоев. Зачинщиками правонарушения стали трое мужчин, один из которых уже был неоднократно судим.Материалы полицейской проверки будут переданы в следственное управление СКР.