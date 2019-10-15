Париж, , 18:17 — REGNUM Второй крупнейший аэропорт Парижа — «Орли» столкнулся с серьезными проблемами в своей IT-системе. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают французские СМИ.

Сперва проблемы в IT-системе аэропорта «Орли» привели к незначительным задержкам в отправке воздушных судов. Однако затем задержки стали увеличиваться, вплоть до того, что руководство аэропорта приняло решение временно закрыть воздушную гавань на прием и отправку рейсов.

Все самолеты, которые должны были сесть в «Орли» перенаправлены в аэропорт «Шарль-де-Голль».

Специалисты уверяют, что им уже удалось обнаружить корень всех проблем в IT-системе аэропорта «Орли». Предпринимаются все необходимые усилия, для того, чтобы работа аэропорта была восстановлена.