Кабул, , 18:17 — REGNUM По меньшей мере 28 мирных жителей погибли, 249 пострадали во время президентских выборов в Афганистане 28 сентября. Об этом 15 октября сказано в опубликованном докладе миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

В докладе поясняется, что нападения на избирателей в день выборов выявили преднамеренную кампанию, направленную на подрыв избирательного процесса и лишение афганских граждан их права свободно и без страха участвовать в этом важном для страны политическом процессе. При этом отмечается смелость и мужество граждан, принявших участие в выборах и этим бросивших вызов всем угрожавшим.

В отчёт миссии ООН вошла информация о нападениях на мирных граждан Афганистана в период с 8 июня 2019 года по 30 сентября, отдельно была проанализирована ситуация в день президентских выборов в Афганистане.

По предварительным данным миссии ООН за весь период избирательного процесса среди мирных граждан погибли 85 человек, ранены были 373 человека. Непосредственно в день выборов президента погибли 28 человек, пострадали 249 человек.

Миссия ООН в своём докладе напоминает, что согласно международному праву каждый человек имеет право принимать участие в государственных делах, голосовать и быть избранным в правительство без дискриминации и без необоснованных ограничений. Преднамеренные акты насилия в отношении избирателей, работников избирательных комиссий, участников избирательных кампаний, мест проведения выборов и избирательных участков абсолютно недопустимы. Систематические акты насилия в отношении гражданского населения представляют собой преступления против человечности и решительно осуждаются ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в президентских выборах в Афганистане приняли участие более 2 млн избирателей. Выборы проходили в напряжённой обстановке, при постоянных угрозах срыва выборного процесса со стороны радикальных террористических группировок. Предварительные результаты выборов ожидаются к 17 октября.

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