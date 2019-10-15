Форталеза, , 17:59 — REGNUM Семиэтажное жилое здание обрушилось в городе Форталеза на В северо-восточной части Бразилии обрушилось многоэтажное жилое строение, сообщают 15 октября местные СМИ.

Происшествие случилось в городе Форталеза. Рухнувший семиэтажный дом был расположен в квартале Дионисиу-Торреш, который считается престижным.

О жертвах и пострадавших информации пока нет. Причины обрушения неизвестны.

На месте ЧП началась поисково-спасательная операция.

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