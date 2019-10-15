Москва, , 17:58 — REGNUM Водитель пассажирского автобуса совершил наезд на ребёнка днём 15 октября в московском районе Отрадное. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл на пересечении улицы Пестеля и Северного бульвара. В результате наезда ребёнок получил травмы.

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В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили агентству РИАМО информацию об инциденте. Уточняется, что пострадавшая — девочка 2006 года рождения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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