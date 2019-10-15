Ялта, Крым, 15 октября 2019, 18:02 — REGNUM В ялтинском селе Оползневое незаконно вырубили полтора десятка туполистной фисташки, которая занесена в Красную книгу России и Крыма. Об этом ИА REGNUM 15 октября сообщили в пресс-службе минприроды РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Крыма заявили, что на береговой линии Феодосийского залива Чёрного моря и на прибрежных участках солёных озёр Аджиголь и Кучук-Аджиголь нашли краснокнижные растения, которые никем не охраняются.
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