Данилов, Ярославская область, , 17:46 — REGNUM В ночь на 14 октября в Данилове Ярославской области сгорел автомобиль директора и главного редактора местного телеканала «ДИА-ТВ» Марины Борбат. Об этом сообщает портал YarNews.

Сгоревшая машина

Сгорел автомобиль ВАЗ 2112. Сама Борбат считает, что машину подожгли. За журналистку вступилось региональное отделение общероссийского народного фронта. В УМВД России по Ярославской области обратился глава регионального штаба ОНФ Игорь Ямщиков.

«Мы не сомневаемся, что это — не случайное событие. Мы полагаем, что факт поджога непосредственно связан с исполнением Мариной Павловной своих профессиональных, журналистских обязанностей», — написал Игорь Ямщиков на своей странице в Facebook.

Сама Марина Борбат обратилась в местное отделение полиции. Не исключено, что поджог может быть связан историей 2017 года, когда Борбат угрожал мужчина, устроивший стрельбу в местной больнице. В настоящее время он осужден и отбывает наказание в местах лишения свободы.

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