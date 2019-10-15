Эр-Рияд, , 18:11 — REGNUM Два человека погибли на нефтеперерабатывающем заводе Sasref, принадлежащем саудовской государственной компании Saudi Arabian Oil Company (сокращённо Saudi Aramco), расположенном в Эль-Джубейле на восточном побережье Саудовской Аравии. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба предприятия.

Инцидент произошёл 13 октября во время ремонтных работ, для проведения которых были наняты четыре человека. В результате ЧП, подробности которого не уточняются, погибли двое рабочих, ещё двое получили травмы.

Стоит отметить, что завод Sasref до сентября был совместным предприятием Saudi Aramco и Royal Dutch Shell. 18 сентября долю Shell в 50% была выкуплена саудовской компанией за 631 млн долларов США.

Напомним, компания Saudi Aramco является крупнейшей нефтяной компанией в мире по показателю нефтедобычи и по размерам нефтяных запасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке дронов на предприятия Saudi Aramco, которая произошла 14 сентября текущего года. В результате атаки произошло обрушение добычи нефти в Саудовской Аравии почти в два раза. Организаторы атаки до сих точно не установлены.

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