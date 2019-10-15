Белгород, , 17:51 — REGNUM Восьмилетнего мальчика, погибшего на пожаре в квартире многоэтажного дома на улице Конева в Белгороде, обнаружили у входа в квартиру. Об этом рассказал замначальника по надзорной деятельности и профилактической работе Главного управления МЧС по Белгородской области Алексей Гусев. Ребёнок не смог найти ключ от замка и открыть дверь изнутри.

Основная версия пожара — возгорание электрического масляного обогревателя. Прибор был включён тонким проводом в удлинитель, который протянулся через всю квартиру. Обогреватель работал на полную мощность. Сначала загорелась розетка, потом мебель, от пламени начали тлеть пластиковые панели на потолке и выделять едкий дым, сообщает сайт Go31.ru.

«Погибшего мальчика обнаружили перед дверью — сработал инстинкт самосохранения и он направился в нужном направлении, к двери, но она была закрыта изнутри на ключ. Может он и искал его, но открыть не смог. Позже ключ нашли на полочке рядом с дверью. Мы рекомендуем всем, чтобы дверь изнутри закрывалась на легкоотрываемый запор. На так называемый «барашек», — Алексей Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь на 4 октября. Спасатели обнаружили в квартире тело матери и её восьмилетнего ребенка. Ещё одного шестилетнего сына погибшей госпитализировали, но он скончался через несколько дней.

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