Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM В Екатеринбурге правоохранительные органы сделали официальные заявления по делу о пропавшей 27-летней свердловчанке, которая исчезла 10 октября после продажи своего автомобиля. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в убийстве и разбое.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, по предварительным данным, убийство совершено группой лиц (двое мужчин и женщина) из корыстных побуждений. В ходе следственных мероприятий было обнаружено тело потерпевшей.

«В ближайшее время всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе по статьям Уголовного кодекса «убийство, совершённое группой лиц и сопряжённое с разбоем», а также «разбой». Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — уточнили в пресс-службе СКР.

Также проверяется причастность задержанных к аналогичным ранее совершённым преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 27-летняя женщина исчезла на Уралмаше после того, как поехала продавать свою машину «Ауди». Несколько дней её разыскивали полиция и волонтёры.

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