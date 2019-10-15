Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 17:32 — REGNUM На Ямале завершено расследование «полицейской бойни», в которой погибли двое участковых уполномоченных и супруга одного из них. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Напомним, 3 июня 2019 года в ямальском городе Ноябрьске около 10:00 по местному времени за зданием котельной посёлка СМУ-10 был обнаружен автомобиль, в салоне которого находился сотрудник полиции 1985 года рождения со смертельным ранением груди. В это же время в помещении участкового пункта найдено тело второго полицейского 1989 года рождения с ранением головы. Затем в его же квартире была найдена застреленная супруга.

Следствием установлено, что участковый уполномоченный полиции М. вечером 1 июня убил в помещении пункта полиции участкового А., с которым у него был конфликт по службе, а затем пришёл в квартиру убитого и убил его жену. Утром 3 июня участковый М. покончил жизнь самоубийством в своём автомобиле.

Было проведено тщательное расследование, допрошены более 60 свидетелей, сделано множество судебно-криминалистических экспертиз. Рассмотрено несколько версий произошедшего. По заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы состояния участкового М., в его поведении усматривались признаки депрессии.

Следствие в итоге пришло к выводу, что участковый М. в течение 2019 года находился в подавленном состоянии, связанном с долгами по кредитам, неудовлетворенностью работой и личными обстоятельствами. Своей супруге незадолго до двойного убийства участковый М. высказывал мысли о самоубийстве. Кроме того, о его состоянии красноречиво говорят надписи на стенах, которые он оставил после убийства своего коллеги.

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