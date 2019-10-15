Кабул, , 17:33 — REGNUM Военный вертолёт потерпел крушение на севере Афганистана. Об этом 15 октября сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на источники в вооружённых силах страны.

Афганистан

Крушение вертолёта произошло днём 15 октября в районе Хайратан неподалеку от города Мазари-Шариф в провинции Балх. Уточняется, что упавший вертолёт принадлежал армии Афганистана.

По официальной информации, на борту вертолёта находилось семь человек. Информация о жертвах и пострадавших либо разрушениях в месте падения вертолёта на данное время отсутствует.

Причины падения вертолёта устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте с вертолётом Ми-35П на военном параде в Индонезии. Потоком воздуха от винта вертолёта снесло зрительские трибуны и сцену.

Читайте ранее в этом сюжете: На параде в Индонезии вертолёт Ми-35П снёс трибуны и сцену